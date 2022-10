Oleg Samorodni | Venemaa lõpp: Ukraina sõda viib ka Tšetšeenia vabastamiseni

Oktoobris leidis aset sündmus, mis kuulutab titaanlikke muutusi kogu Euraasias. Aga Eestis jäi see sündmus täiesti märkamata. Ukraina parlament – ​​Ülemraada – võttis vastu resolutsiooni, milles tunnistatakse Tšetšeenia Vabariik Itškeria rahvusvahelise õiguse subjektiks. Samas dokumendis on Tšetšeenia määratletud Venemaa poolt okupeeritud territooriumina. See tähendab, et Ukraina on de facto tunnustanud Tšetšeenia riiklikust. Ja de jure on võimatu tunnustada okupeeritud territooriumi iseseisvust.