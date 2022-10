FOTOD | Pühapäevaõhtune vaatemäng: Leegitsev alajaam Tartu külje all jättis tuhanded elektrita

„Tund aega tagasi nägi asi välja nii,“ näitab Olev ajakirjanikule telefonist pilti, kus alajaama väiksest putkast immitseb musta suitsu ja kuskil seest on aimata leeki. Kell kaheksa lõõmab alajaam juba tõrvikuna ja päästjad peavad paremaks alajaamale kõige lähemal seisvat maja varjavat hekki veega jahutada, et see kärinaga põlema ei läheks.

„1200 elektrita kliendist on praeguseks jäänud 468, teistele saime ümberlülituste abil elektri tagasi,“ ütleb Elektrilevi pressiesindaja Reimo Raja. „Tõenäoliselt need kliendid, kellel praegu elektrit ei ole, peavad seda ootama hommikuni. Põlema süttinud alajaam on hävinud, kohe kui võimalik, hakkame seda taastama, aga see võtab oma aja.“