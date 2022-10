Ürask pistab Suure Munamäe kuused nahka: „Siin on nagu sõjatanner.“

Looduskaitse all oleva Suure Munamäe nõlvadel teevad üraskid põlises kuusikus hävitustööd. Suur hulk kuuski seisavad okasteta nagu luuad, paljud neist on juba ümber kukkunud. See tähendab seda, et kuusiku asemele trügib võsa, mis varjutab omakorda väikesed kuused ära. Kõik see teeb kohalikele elanikele muret ja isegi metsast kaugelt ringi käinud inimene oskab kohe öelda, et siin on asjalood halvasti.