Juhtkiri | Ei ole aega kellakeeramist lõpetada

Ja ega kellelgi ole ju aegagi sellega tegelda. Kord hõivas kõigi tähelepanu koroonakriis, siis sõda Ukrainas ja energiakriis. Mis tuleb järgmiseks? Kas rändekriis või kliimakriis? Kriisid ei saa kohe kindlasti otsa ja alati on vaja midagi teha. Kella keeramise lõpetamine on väike, aga tüütu asi ja ükskõik, kuidas ka kaarti ei vaataks, on alati keegi, kes pole kokku lepitud ajavöönditega rahul.

Kui kunagi võis kellakeeramine tõesti maarahvale mõne valge tunni juurde anda, siis praeguseks on tegu asjaga iseeneses, mis tekitab kaks korda aastas segadust ning mis kurnab keha ja vaimu, põhjustab unehäireid jne. Nagu ütleb anekdoodis vana juut, kellele selgitati kellakeeramise printsiipi, et ainult loll võib uskuda, et kui lõigata tekil ülalt meeter ära ja õmmelda see alla, siis see teeb teki pikemaks.