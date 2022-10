Seisukoht | Buss küünarnukiulatuses 

Eks oma osa rattakultuuri (jah, ei pelga kasutada nii suurelist sõna), on andnud ka ratturikolmapäevad. Igal kolmapäeval kell 17 koguneb vahva seltskond Tallinnas Vabaduse platsil. Vabatahtlikult, põhimõttel, et kes saab, see tuleb. Meie hulgas on nii spordihingi kui ka neid, kes lihtsalt igapäevaselt rattaga oma sõite teevad, mõnel on lapsedki kaasas.

Kuni paarkümmend pedaalijat veereb seejärel Tallinna teedele. Peab ütlema, et autojuhid suhtuvad meisse tavaliselt viisakalt. Enamasti. Ükskord siiski jälgisin ärevusega, kuidas bussiratas oli tervenisti punasel rattarajal, kuigi sinna pidi ära mahtuma ka minu ees sõitnud Erika. Luise tänav on küll kitsas, aga plekkruun mahub sinna ära ilma, et peaks vallutama kaherattaliste ala. Mind ennastki on tee äärde peaaegu plindrisse sõidetud. Pole meeldiv tunne, kui buss on küünarnukiulatuses. Suurte sõidukite juhtidele teadmiseks, et teisel pool on vastas kõrge kõnniteeserv. Miks mõned bussijuhid nii teevad? Kas neil puudub gabariiditunnetus? Aga kuidas neid siis bussirooli lasti?