Taavi Libe | Me ei oska rahaga mitte midagi teha

„Ma ei oska kaine peaga peol mitte midagi teha,“ laulis Genka paar aastat tagasi. Eestlase kohta üpris tõene väide. Isegi pärast vahelduva eduga tehtud kampaaniaid olla karske terve kuu või kui see ülesanne tundub alistamatu mäetipuna, siis üritada iga promillidega rikastatud keelekaste vahele pruukida klaasike vett, on pilt trööstitu. See selleks. Viimasel ajal olen aina rohkem end avastanud mõttelt, et Genka loo sõnumiks oleks hästi passinud ka loosung: „Ma ei oska rahaga mitte midagi teha.“