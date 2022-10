Sanna Marin ei soovi välistada alaliste NATO baaside või tuumarelvade paigutamist Soome territooriumile

Marinilt küsiti, miks pole Soome välistanud NATO baaside või tuumarelvade paigutamist riigi territooriumile. Peaminister selgitas, et asi pole nii lihtne: „Ma olen pidanud väga oluliseks, et me ei seaks selliseid eeltingimusi ega piiraks oma manööverdamisruumi, kui tegemist on alaliste baaside või tuumarelvadega.“ Siiski toonitas Marin, et tema arvates on siiski äärmiselt ebatõenäoline, et Soome territooriumile oleks kavatsus paigutada tuumarelvi.