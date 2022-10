Alar Karis: mõelgem täna neile, kelle inimlikkust peavad diktaatorid suurimaks kuritööks

Filosoofi ja teaduse populariseerija Uladzimir Matskevichi pidasid Valgevene jõustruktuurid kinni augustis politseireidi ajal. Nüüd kannab ta viieaastast vangitust, sest tema lennukad mõtted ei sobinud Lukašenka režiimile. Poliitikaanalüütik ja kirjandusteadlane Aljaksandr Fjaduta määrati 10 aastaks vanglaseinte vahele, sest autokraatlik võim pidas väärituks ja ohtlikuks tema algatatud arutelusid Valgevene tuleviku teemal.



Need on kaks näidet Viasna inimõiguste keskuse koostatud poliitvangide nimekirjast. Selle nädala seisuga hoiab Lukašenka režiim vangis enam kui 1330 poliitvangi. Võim loodab nii tasalülitada kogu Valgevene kodanikuühiskonna, vaba meedia, poliitilise opositsiooni ning ametiühingud.



Mulle kui akadeemilise taustaga inimesele on õõvastav tõdeda, et vaba, teaduslikku mõtteviisi peetakse mõnes riigis kuritööks ning vaimuvaikuse- ja pimedusega hoitakse rahvast hirmu all.



Paraku on viimastel aegadel represseerituid lisandunud üha kiirenevas tempos ja üle laia ilma. Lisaks vangistatutele on nad genotsiidi ohvrid, küüditatud, asumisele saadetud. Oma hoo sellele annab mõistagi Venemaa julm agressioonisõda Ukraina vastu. Meelsusvangistusse satub Venemaal praegu ka inimene, kes läheb tänavale plakatiga „Rahu“ või „Ei sõjale!“.



Ukrainas toimuv meenutab Eesti ajaloo kõige tumedamaid peatükke. Venemaa küüditab kümneid tuhandeid inimesi oma kodumaalt. Nende seas on arvukalt Ukraina lapsi, kes viidi oma perede juurest, et nad Venemaal üles kasvatada. See on osa genotsiidist, mida Putini režiim Ukraina rahva vastu ellu viib.



Organisatsiooni Freedom House aastaaruande järgi elab 48 protsenti maailma rahvastikust riikides, mis pole vabad ning kus piiratakse kodaniku- ja poliitilisi vabadusi. Sellised riigid moodustavad suure osa Euraasiast ja Aafrikast.



Väikseim tänane pingutus oleks kasvõi viivuks mõelda kõigile neile, kes õigusvastaselt kannatavad. See tuletab meelde, et hoolides vabadusest ja tulevikust peame tegema senisest rohkem. Toetades rõhutuid mistahes viisil, saab meie demokraatia ka veenvam ja julgem, tugevam ja tõhusam.