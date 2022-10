OTSEBLOGI | Venemaa peatab Ukraina teraviljaekspordi tehingus osalemise ja süüdistab Suurbritanniat Krimmis droonirünnakute korraldamises

„Tuumaväljapressimine, energiaterror, teraviljablokaad... Putin muutis toidu, külma ja hinnad maailma vastu relvadeks,„ ütles Zelenskõi nõunik Mihhailo Podoljak Twitteris. „Putini Venemaa peab hübriidsõda Euroopa vastu, võttes pantvangi Aafrika ja Lähis-Ida. Taas kord tõestades: läbirääkimised Vene Föderatsiooniga on ajaraisk.“

Suurbritannia eitab Venemaa süüdistusi Ühendkuningriigi osaluses Krimmi droonirünnakutes. Ühendkuningriik teatas, et Venemaa „kaupleb laupäeval eepilise ulatusega valeväidetega“, vastuseks Moskva väitele, et Suurbritannia aitas Ukrainal kavandada droonirünnakuid Krimmi sadamalinnale.

Venemaa peatas osalemise Ukraina sadamatest põllumajandussaaduste eksportimise tehingus pärast Krimmis toimunud rünnakuid laevade vastu, vahendas TASS kaitseministeeriumi öeldut. „Võttes arvesse Kiievi režiimi poolt Briti ekspertide osalusel tänavu 29. oktoobril toime pandud terroriakti Musta mere laevastiku laevade ja viljakoridori turvalisusega seotud tsiviillaevade vastu, peatab Vene pool osalemise Ukraina sadamatest põllumajandussaaduste ekspordi lepingute täitmisel," seisis Venemaa kaitseministeeriumi avalduses.

Vene armee süüdistas Ukrainat laupäeval „massilises“ droonirünnakus oma Musta mere laevastikule Krimmis, väites, et Ühendkuningriik aitas kaasa laeva kahjustanud rünnakule. Samuti on Venemaa väitnud, et sihikule võetud laevad olid seotud ÜRO vahendatud tehinguga Ukraina teravilja eksportimiseks.

Vene armee väitis, et laupäeva varahommikul toimunud rünnakus sadamas „hävitas“ üheksa õhu- ja seitse meredrooni. Moskva vägede väidetavalt olid Briti „spetsialistid“, kes asusid nende sõnul Lõuna-Ukraina linnas Ochakivis, aidanud Kiievit rünnakut ette valmistada ja välja õpetada.

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeval, et Ukraina andis pärast kõnelusi üle 50 sõjavangi. Ukraina relvajõudude konto postitas laupäeval Telegrami, et järjekordse „vangide vahetuse käigus pöördus tagasi koju 52 ukrainlast“.

Briti luure avaldab, et Venemaa kiirustab Hersonist lahkumisega. Okupeeritud Hersoni piirkonna kuberner Vladimir Saldo väidab, et Hersoni linnast on praeguseks lahkunud üle 70 000 inimese. Venemaa on Hersoni katedraalist ära viinud ka 18. sajandi Venemaa riigimehe vürst Grigori Potjomkini säilmed

Klitško ütles, et Kiiev on saanud uued õhutõrjesüsteemid. „Sõjaväelased kinnitasid mulle, et nüüd on Kiievisse saabunud uus õhutõrjetehnika. Taevas on rohkem kaitstud. Loodame, et enam rünnakuid ja provokatsioone kamikaze droonidega ei toimu,“ ütles linnapea.

Ukraina Zaporižžja tuumajaama kaitsetsooni kehtestamine kulgeb ÜRO tuumajärelevalveagentuuri juhi Rafael Grossi sõnul liiga aeglaselt.

USA annab Ukrainale täiendavat sõjalist abi 275 miljonit dollari ulatuses. Antakse sealhulgas relvi, laskemoona ja varustust USA kaitseministeeriumi varudest, ütles riigisekretär Antony Blinken reedel.

Ajutiselt okupeeritud Krimmis suri Vene propagandist Svetlana Babajeva, kes juhtis Rossija Segodnja Simferopoli haru. Babaeva suri „eksinud kuuli õnnetuse tagajärjel Krimmi väljaõppeväljakul, kus ta tegeles sõjaväe spordilaskmisega“.

Umbes 100 Zaporižžja tuumaelektrijaama töötajat sõlmisid Venemaaga koostöölepingud, teatas Energatom. Ülejäänud jaama umbes 6700 töötajat on vaatamata sunnile keeldunud Venemaaga koostööd tegemast. Energoatom ütles, et Moskva väited, et 1000 elektrijaama töötajat on nõustunud töötama koos Venemaa riikliku tuumaettevõttega Rosatom, on valed.