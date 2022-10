Halloweeni-õudused tungisid pärisellu: Lõuna-Koreas hukkus rahvamassi rüseluses üle 150 inimese

Yongsani tuletõrjeosakonna juht Choi Seong-beom ütles, et hukkunud on inimesi Iraanist, Usbekistanist, Hiinast ja Norrast, vahendab uudisteagentuur Yonhap. Tai ja Austraalia kinnitasid, et hukkunud on ka nende kodanik.