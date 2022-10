OTSEBLOGI | Zaporižžja elanikele antakse "automaatselt" Vene kodakondsus

Klitško ütles, et Kiiev on saanud uued õhutõrjesüsteemid. „Sõjaväelased kinnitasid mulle, et nüüd on Kiievisse saabunud uus õhutõrjetehnika. Taevas on rohkem kaitstud. Loodame, et enam rünnakuid ja provokatsioone kamikaze droonidega ei toimu,“ ütles linnapea.

Ukraina Zaporižžja tuumajaama kaitsetsooni kehtestamine kulgeb ÜRO tuumajärelevalveagentuuri juhi Rafael Grossi sõnul liiga aeglaselt.

USA annab Ukrainale täiendavat sõjalist abi 275 miljonit dollari ulatuses. Antakse sealhulgas relvi, laskemoona ja varustust USA kaitseministeeriumi varudest, ütles riigisekretär Antony Blinken reedel.

Ajutiselt okupeeritud Krimmis suri Vene propagandist Svetlana Babajeva, kes juhtis Rossija Segodnja Simferopoli haru. Babaeva suri „eksinud kuuli õnnetuse tagajärjel Krimmi väljaõppeväljakul, kus ta tegeles sõjaväe spordilaskmisega“.

Umbes 100 Zaporižžja tuumaelektrijaama töötajat sõlmisid Venemaaga koostöölepingud, teatas Energatom. Ülejäänud jaama umbes 6700 töötajat on vaatamata sunnile keeldunud Venemaaga koostööd tegemast. Energoatom ütles, et Moskva väited, et 1000 elektrijaama töötajat on nõustunud töötama koos Venemaa riikliku tuumaettevõttega Rosatom, on valed.

Venemaa sunnib Zaporižžja oblasti elanikele alates 30. oktoobrist peale kodakondsust. Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul saavad okupeeritud Zaporižžja oblasti elanikud „automaatselt“ Venemaa kodakondsuse. Venemaa „määrused, propaganda ja jõupingutused on väärtusetud,“ ütles Fedorov. „Neil pole õiguslikke tagajärgi.“

Ukrainlased tunnistavad, et nende vägede edasiliikumine on aeglustunud vihmase ilma, rindele paisatud Venemaa mobiliseeritute ja venelaste ägeda vastupanu tõttu.

Venemaa on tugevdanud oma vägesid mobiliseeritud reservväelastega Dnepri jõest läänes, teatas Ühendkuningriigi kaitseministeerium. Viimase kuue nädala jooksul on Vene maaväed üle läinud kaitsesse, tõenäoliselt selle tõttu, et nad on tugevalt alamehitatud ja halvasti koolitatud.

President Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Venemaa on kogu sõja jooksul andnud 8000 õhulööki ja tulistanud välja 4500 raketti. Ta lubas, et rünnakud ei murra ukrainlaste moraali, sest vaenlase hümni kuulmine on hirmutavam kui raketid taevas.

Ukraina ettevõtte Yasno Energy Company tegevjuht ütles, et neljapäev oli ukrainlastele raske päev: uued Venemaa rünnakud jätsid sajad tuhanded kodud elektrita. Ühel hetkel oli pealinnas elektrita üle 320 000 kodu.

Venemaa diktaator Vladimir Putin pidas iga-aastase kõne Moskvas asuvas mõttekojas Valdai Discussion Club. Ta ütles oma pöördumises, et lääne „jagamatu domineerimise“ periood on lõppemas. “Järgmine kümnend on võib-olla kõige olulisem ja ohtlikum pärast Teist maailmasõda. Lääs ei ole võimeline ühepoolselt valitsema... kui palju nad seda ka ei üritaks.“

Poola parlament kuulutas Venemaa terroristlikuks riigiks, misjärel tabas nende veebilehti suur küberrünnak.