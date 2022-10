Juhtkiri | Pedofiile menetleb prokuratuur

Pildid on tehtud, politsei ja lastemaja eksperdid on neid näinud ja otsustanud, et kuigi albumis on ka mitmeti mõistetavaid kaadreid, siis kriminaalmenetlust ei alustata. Kui need olnuks pornopildid või midagi ligilähedast, tegelenuks Mihkelsoniga ajakirjanduse asemel prokuratuur.

Laste säärasesse skandaali tirimine on viimane, mida üks armastav ja tõeliselt lastest hooliv vanem tegema peaks. Eesti on väike, kõik tunnevad kõiki. Nägude hägustamine ja nimede muutmine ei taga alati anonüümsust. Lähedased tunnevad ikka ära. Artiklitega tehtud kahju on pöördumatu ja lubamatu. Ja kui toimetusse laekubki sellise loo kohta info, on ka meedia esimene kohustus mõelda, kas loo avaldamine aitab või kahjustab asjaosalisi. Ka ajakirjanduseetika koodeksi kohaselt laste hooldusõigust puudutavaid küsimusi leheveergudel üldiselt ei lahata.

Väikeses Eestis inimesed suhtlevad, igasuguseid vihjeid liigub, Kaali järves olla ka Loch Nessi koletist nähtud. Ajakirjanikel on tavaliselt palju rohkem infot, muu hulgas delikaatseid isikuandmeid, kui lehte jõuab. Loo avaldamiseks ei piisa üksnes kellegi vihjest, vaja on ka avalikku huvi ja vettpidavaid tõendeid, et asjad tõesti on nii, nagu väidetakse.