„Mu ema arvab, et reetsin Emakese Venemaa“

Ajakiri The Diplomat kirjutas 8. oktoobri artiklis, et ainuüksi Kasahstan võttis vastu 200 000 venemaalast. Kuigi leidub heategijaid, kes Venemaalt põgenenuid töökoha või eluaseme leidmisega aitavad, ei valda nende riikide elanikke üksmeelne rõõmutunne uute elanike suhtes. Isegi mitte Mongoolias, mille ekspresident kutsus otsesõnu üles burjaate, tõvalasi ja teisi vähemusrahvusi nende maale põgenema – ja tuhanded eri rahvustest mehed tema üleskutset ka järgisid. Mongoolial pole varasemast kuigi suurt kogemust põgenike võõrustamisega, ent ometi on valitsus võtnud seisukoha Venemaa kodanikest mehi aidata – kuigi otseselt Kremlit nad sõjas täielikult toetada ei soovi. Ega ka Ukrainat. Ent põgenikevool on Putini sõjast teinud mongolite jaoks mitte ainult välispoliitilise maine küsimuse, vaid ka sisepoliitilise probleemi.