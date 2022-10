TOP | Kuidas saada politseijuhiks?

Siseminister Lauri Läänemets esitas politsei- ja piirivalveameti juhi kohale siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaare, kes isegi ei osalenud juhi konkursil ega läbinud tippjuhtide valikukomisjoni. Teooras ju nii võib, kui koalitsioonipartneritel on selline kokkulepe, aga seda ei paista olevat. Ja üldse, mis mõte on tippjuhtide valikukomisjonil, kui iga minister võib lihtsalt juhte nimetada. Kas meil on aus ja avalik riigi tippjuhtide valimise tava ja korraldus või käib mingi sahkermahker?