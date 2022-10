Maarja Punak: laste fotode jagamine sotsiaalmeedias ilma luba küsimata on seaduserikkumine!

„Lehes ilmunud lugu ei maininud laste nimesid, aga sotsiaalmeedias ilmub üha enam tekste koos lastega seotud andmetega, sealjuures ka piltidega. Palun, ärme teeme nii! Laste huvides selline käitumine kindlasti pole. Lisaks on tegemist ka seaduserikkumisega, sest mitmed pildid on võetud asjaosaliste sotsiaalmeediakontodelt neilt eelnevalt luba küsimata.“

„Näen, et Twitteris on mitmed inimesed emotsiooni pealt teinud mõtteavaldusi sellel teemal, kuid need veidi hiljem kustutanud. Ka Facebookis ja foorumites on kustutamise nupud olemas. Vaata enda postitus üle ja kui see ei ole arutelu edasiviiv, heatahtlik ja laste suhtes hooliv, siis soovitan selle kustutada,“ paneb Punak inimestele südamele.