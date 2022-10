Lõpuks ometi said Samsung Eesti fännid oma kogukonna

Samsung Community platvormi juht Liga Purmale selgitas, et Eestis ei olnud varasemalt head foorumit, kus saada head ja täpset informatsiooni Samsungi seadmete kohta ning seda eesti keeles. „Nüüd on see kõigile kättesaadav – ootame liituma kõiki tehnoloogiahuvilisi ning kindlasti leiavad foorumist kasulikku kõik, kellel mõni Samsungi seade on, kõrvaklappidest pesumasinate ja külmikuteni,“ ütles ta.

Community leht on täis erinevaid võimalusi nii ise uudistamiseks, küsimiseks kui teiste aitamiseks. Kuna teame, kui leidlikud ja nutikad Samsungi kasutajad on, siis julgustame inimesi jagama kogemusi, nippe ja kasulikku infot Community platvormil ka teistega. Võib-olla on sinu küsimus juba küsitud ja mure lahendatud? Kui mitte, siis kirjuta oma mõtted ning mõni teadlikum liige või Samsungi ekspert kindlasti vastab, annab nõu ja aitab. Kui probleemile on lahendus leitud, saab teemapüstitus juurde rohelise linnukese, see näitab ka teistele Community liikmetele, et teema on lahenduse leidnud.

„Rumalaid küsimusi ei ole olemas. Ning Community on see koht, kus küsida ära kõik, mis meelel. Näiteks on juba küsitud kuidas A-seeria telefoniga kuvatõmmist teha ning ribakõlariga kasutatavaid häälassistente,“ julgustab Purmale oma küsimusi aktiivselt küsima. „Vastuseid saavad anda kõik liikmed, nii Community kasutajad kui meiepoolsed eksperdid.“

Oma toredaid jäädvustusi saab jagada Fotoklubis, Arvutimängude klubi ootab mänguhuvilisi ning Samsungi ala kutsub kõiki liikmeid jagama mõtteid alates teleri ette naelutavatest uutest seriaalidest kuni trennitegemise või restoranivääriliste retseptideni välja. Samuti on uudiste rubriigis kõige värskem info uute seadmete kohta ning nippe, trikke ja nõuandeid erinevate seadmete programmide ja funktsioonide kasutamiseks. Teiste kasutajate poolt jagatud postitustele või mõttetele saab poolehoidu näidata vajutades like või kommenteerides ja vastates.

Samsung Community sisu saavad inimesed jagada ka sotsiaalmeedia kanalites, näiteks Facebook, WhatsApp ja LinkedIn. Kui tahad Community tarkusi edastada sotsiaalmeediat kasutamata, siis on võimalus ka vanakooli moodi e-kirjana sisu jagada. Näiteks saab juba täna lugeda häid nõuandeid nutikellaga treeningkvaliteedi parandamiseks ning nippe nutitelefoni fotode töötlemiseks.

Kogemuste jagamine ja teiste inimeste aitamine on alati kiiduväärt ega jää märkamata ka Samsung Communitys. Liikmetel on võimalik teenida kuni 15 aumärki ning tõusta 21 tasemele – alustades värskelt liitunud New Joiner tasemelt ning arenedes välja kuni Maestro või isegi Legendi tasemeni välja. „Kõige agaramad ja tublimad saavad ka preemia – Superuser tiitliga pärjatud liikmed saavad kutseid eksklusiivsetele üritustele uute seadmetega tutvumiseks ja palju muud põnevat,“ kutsus Purmale Communityst aktiivselt osa võtma.