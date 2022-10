Seisukoht | Lõputu Suur Isamaasõda

Pariisi vabastamine oli selline suursündmus, et sõjakäiku Prantsusmaale hakati lausa isamaasõjaks kutsuma. Paarkümmend aastat tagasi oli ajaloolane Jevgeni Ponasenkov esimene, kes julges öelda, et hoopis Napoleon oli see, kes oma maad partjankades ja viiskudes vene kahuriliha eest kaitses.

Termini Suur Isamaasõda võttis kasutusele Kõigi Rahvaste Timukas J. Stalin isiklikult. Mõistagi ei saanud suur juht järjekordset vabastussõda nimetada lihtsalt isamaasõjaks. Kindlasti pidi see olema suur.

2014. aasta veebruaris oli Kiievis Maidani väljakul Ukraina meeste meeleolu ühelt poolt nukker, kuid teisalt täis lootust. Sama aasta 26. veebruaril avaldatud, kuid mõned päevad varem kirjutatud artiklis „Ukraina ei lase ennast põlvili suruda“ kirjutasin: „Mõtlen, et selliste meestega on Ukraina juba võitnud. Kuigi lahendada on veel Krimmi küsimus, kus ähvardab Venemaa otsene sõjaline sekkumine.“ Olin kindel, et sellest pääsu ei ole.