Georg Malvius | Mis teeb mürgist mürgi?

Fugu on üle Jaapani tuntud delikatess, kuid selles kalas sisalduv mürk on tsüaniidistki mürgisem. Selleks, et saada luba selle mürgise kalaga kokkamiseks, peavad kokad läbima põhjaliku väljaõppe ja tegema üksikasjaliku eksami. Ometi söövad jaapanlased aastas 10 000 fugu't!