OHVER VÕI PATUNE? Marko Mihkelsoni poliitkarjäär ripub juuksekarva otsas

„Ei julge öelda, mis Markost saab,“ kõlab ühe anonüümse peaministriparteilase hinnang hetkeolukorrale. Ühiskond ja poliitilised oponendid tahavad selgust – kas poliitik Marko Mihkelson on pelgalt ohver räpases lahutusprotsessis või hoopis keegi, kes on teinud sündsusetuid alastipilte alaealisest. Ent just seda selgust pole praegu võimalik anda: kohtumenetlus oli kinnine ehk sellest ei tohi keegi teada ega rääkida.