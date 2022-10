Tuuli Mihkelson: politsei ei soovinud Markoga isegi vestelda, ammugi mitte teda üle kuulata või uurimist algatada

„Head sõbrad ja tuttavad!

Viimane ööpäev on olnud minu senise elu kõige ebameeldivam, kui jätta kõrvale päev, mil mu laste isa 6nädalase ja 3aastase lapse kõrvalt päevapealt armukese juurde lahkus, või neljakuuline periood, mil isa lihtsalt keeldus mu lapsi minu juurde lubamast, viidates mh headele mängutingimustele tema suvekodus. Lahata oma sassis peresuhteid avalikult ajakirjanduses on iiveldama panevalt vastik. Lugeda mulle tundmatute poliitikute ja ajakirjanike hinnanguid ning targutamist teemal, mille tegelikest detailidest nad midagi ei tea – ma siiralt loodan, et need inimesed ei leia kunagi ennast sarnasest olukorrast.

Igatahes, kuna olen sattunud enda tahte vastaselt nendes lugudes osaliseks, siis soovin anda siin oma selgituse. Tegu on üdini inetu looga, mis keerleb minu ja minu endise elukaaslase Taavi Einaste ühiste laste hooldusõiguse üle. Lähemad sõbrad teavad, et meie suhted Taaviga on kahjuks olnud viimastel aastatel pehmelt öeldes teravad ning vaidlus laste hooldusõiguse üle jõudis isegi riigikohtuni. Üheski kohtuastmes ei rahuldanud Taavi soovi saada laste ainuhooldajaks. Samuti teavad sõbrad ja ka paljud valdkonna spetsialistid (sh Ohvriabi ja Tallinna Naiste Kriisikodu inimesed) kogu selle loo taga peituvast aastatepikkusest vaimsest vägivallast. Mina ei ole kunagi soovinud sellest teemast avalikult rääkida ega kogetud vägivallale millegi negatiivsega vastata – peamiselt just soovist oma lapsi kaitsta. Selle asemel olen aastate jooksul endaga palju tööd teinud, loonud teisel katsel armastava ja kokkuhoidva pere, kus on võrdsus ja lugupidamine.

Kahjuks pole piirdunud asi ainult minu ründamise ja kohtuvaidlusega, vaid käiku on läinud ka palju inetumad võtted. Kuna minu abikaasa Marko on poliitik ja avaliku elu tegelane, on temale solgipange pähe kallamine kõige lihtsam. Saan teile kinnitada, et kõik väited, nagu oleks Marko kes teab mis põhjusel minu lapsi ebasobivalt pildistanud, ei vasta tõele ja seda on hinnanud ka politsei ja lastekaitse. Politsei nägi neid pilte ja sellega oli teema juba 2020. aastal suletud – nad ei soovinud isegi Markoga vestelda, ammugi mitte teda üle kuulata või uurimist algatada. Meediakanalitele viidud fotod on pärit minu telefoni pilve varundatud fotoalbumist (mis „sattus“ teadmata asjaoludel isa koju ja jäi sinna teadmata ajaks „kadunuks“), kust teine pool on ebaseaduslikult sisse logides leidnud mitme aasta fotode seast eraelulisi olukordi, mida endale sobivas (ja just tema poolt lapsi uskumatul kombel seksualiseerivas) kontekstis avalikkuse ette tuua. Minu abikaasa (Marko Mihkelson – toim) ei ole teinud minu lastest ühtegi pilti, millest ma teadlik ei oleks või mis minul emana küsimusi oleks tekitanud. Mul on siiralt kahju oma lastest, kes on selles isa soovil avalikkuse ette kistud loos tõelised ohvrid. Ma loodan, et nad suudavad kunagi oma vanematele andestada.