Miks Õhtuleht Mihkelsoni skandaali ehtsuses kahtles?

Tõsi on, ka meie kohtusime laste isa esindava vandeadvokaadiga. Jutt Marko Mihkelsonist kui potentsiaalsest pedofiilist kõlab kahtlemata intrigeerivalt, aga selles stsenaariumis oli Õhtulehe jaoks mitu küsitavust. Esiteks – miks lahendas seda juhtumit prokuratuuri asemel oma igapäevatöös alati lepitusprotsessile keskendunud halduskohus. Teiseks – kuidas peaks juhtunu avalikustamine teenima neil fotodel kajastatud laste huve, mida Mihkelsoni vastaspool justkui esindas.

Need fotod teinud Marko Mihkelson võib ju olla rumal, aga üks on kindel – kui need olnuks pornopildid või midagi ligilähedast nendele, tegelenuks Mihkelsoniga ajakirjanduse asemel prokuratuur.

Ja kuna need fotod ei olnud pornograafilised, siis panen kõigile lugejatele siinkohal laste huvide tõttu südamele – ärge rääkige kodus neist kui seksfotodest. See on vähim, mida me nende laste heaks teha saame.