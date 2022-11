Lapse aju areneb kõige kiiremini esimesel kolmel eluaastal: kuidas saab LEGO DUPLO mängukomplekt pisikest toetada?

Alustada tasub juba varakult, sest lapse aju areneb kõige kiiremini just esimesel kolmel eluaastal. Sealjuures on 90% lapse ajust arenenud viiendaks eluaastaks. Varajases lapsepõlves näevad lapsed maailma läbi rõõmu ning mängimine on ülioluline osa arengust. Cambridge’i ülikooli teadlane dr Christine O’Farrelly on nentinud, et varajased baasoskused lapsepõlves on vundament, kujundamaks hilisemas elus keerukamaid ja olulisemaid oskusi.

Koolis ja lasteaedades õpitakse palju, kuid suur osa oskusi omandatakse väljaspool klassiruumi. Nendeks on mitmed 21. sajandi emotsionaalsed oskused, mis aitavad lastel olla oma edasises elus õnnelikumad ja enesekindlamad. LEGO DUPLO mänguklotsid on ideaalsed niisuguste oskuste omandamiseks.

Üks olulisemaid omadusi, mida LEGO DUPLO klotsid arendavad, on loovus. Ka meie koolisüsteem liigub rohkem sinna suunda, kus ei ole ainult õiget või valet vastust. On erinevad vastused, oluline on loovus ja oskus lahendusi näha. Väikesed lapsed on eriti loovad, kuid õnnetuseks lükkavad täiskasvanud selle osa tihtipeale aina sügavamale sisse. Laps ei julge enam loov olla. Tegelikult on loovus tulevikus ja tööelus ülimalt tähtis ning annab eeliseid.

LEGO DUPLO klotsidega mängimine aitab kaasa laste eneseväljendusoskusele – nad saavad aru, et ei ole valet viisi, kuidas mängida. Nii pea, kui lapsed mõistavad, et nende ees on suur maailm koos rohkete võimalustega ja nad saavad teha kõike, mida vähegi ette võivad kujutada, saavad alguse ka suured teod. Kui lapsepõlves loovad nad oma lugusid LEGO DUPLO klotsidega mängides, siis sama teevad nad ka tulevikus. Aga lihtsalt reaalses elus.

LEGO DUPLO klotsidega ehitamine tõstab ka enesekindlust. Iga kord, kui neil õnnestub leida lahendus ja ehitada midagi põnevat, tõuseb põnni enesekindlus. Ja see kõik algab kahe klotsi kokku panemisest…

Samas õpetab mängimine ka vastupidavust ja seda, et kõik ei lähe alati nii nagu plaanitud. Ometi saavad nad seda kõike õppida mängu ohutus keskkonnas, mitte laias maailmas üksinda.