Kaja Kallas Mihkelsoni luukerest: sain juhtunust teada siis, kui moodustasin valitsust

„Mina sain juhtunust teada siis, kui moodustasin valitsust. Ma saan tugineda sellele, et juhtunuga on tegelenud politsei ja ka lastekaitse. Marko Mihkelsoni suhtes ei ole alustatud ühtegi uurimist ning selle juhtumi taustal on väga keeruline vaidlus ja konfliktsed suhted laste vanemate vahel,“ kirjutas Kallas.

„Kõige tähtsam on selles olukorras kaitsta laste eraelu puutumatust. Tegu on kahetsusväärse juhtumiga, mis riivab tugevalt inimeste eraelu, ning seega tuleks hoiduda ennatlikest järeldustest ning poliitilisest kättemaksuhimust,“ arvas peaminister.

Mihkelson ise põhjendas, et kohtus kompromissiga lõppenud loo tahtliku lekitamise tagamaad peituvad inetuks kiskunud hooldusõigusvaidluses. „Maskid on langenud ja teatud mõttes tunnen esimest korda viimase kolme aasta jooksul kergendust, sest saan rääkida terrorist, mille all olen pidanud elama. (…) Lugu ise puudutab sassis peresuhteid selle kõige räpasemas vormis ja motivaatoriks võitlus laste hooldusõiguse üle. Materjalide süstemaatilise meediasse pakkumise taga on laste isa ja tema tänane elukaaslane.“