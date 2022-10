ÕL VIDEO | Brigaadikindral Enno Mõts: Venemaa tuumaõppus oli oodatust väiksem

Mõts täpsustas, et õppus ei ületanud eelmiste aastate mahtu ja teatud mõttes isegi oli väiksemas mahus.

„See läheb spekulatsiooni valdkonda,“ vastas Mõts küsimusele, miks see õppus võis väiksem olla. „Üks võimalus on, et pole piisavalt ballistilisi rakette. Teiselt poolt võib see olla ka selline poliitiline mängumaa, et venelane ikkagi jätab mingid tagauksed „hea tsaarina“ lahti ka välismaailmale. Praegu kindlasti vajavad Vene väed operatsioonilist pausi ja läbirääkimistele rõhumine on üks lahendus. Et tuua ukrainlased laua taha. Ühtlasi avaldada läänemaailmale survet, et näete, tsaar tegelikult ei olegi nii paha ja on valmis läbirääkimisteks,“ seletas Mõts.

Mobiliseeritute mass on puudjääkidest hoolimata märkimisväärne oht

Hoolimata Putini sõnumitest on põhjust uskuda, et varjatud mobilisatsioon jätkub.

„Hinnanguliselt saadakse aasta lõppuks kätte sihtmärgiks seatud mobiliseeritavate arv ehk 300 000 inimest. Putin on ka ise tunnistanud varustussüsteemi nõrkust ja puudujääke, aga me leiame, et see on pigem siseauditooriumile suunatud sõnum, kus isake tsaar sekkub probleemidesse ja annab oma „ukaasid“ nende lahendamiseks,“ märkis Mõts.

„Palju on räägitud ja on näha ka sotsiaalmeedias mobiliseeritute porinat ja varustatuse nõrkus, kuid tuleb toonitada, et see inimliha mass on kõigele vaatamata märkimisväärne oht. See, millal see mass hakkab rindel võimalikke muutusi tootma, võtab aega. Me kindlasti räägime järgmise aasta kevadest,“ rõhutas Mõts.

Ehkki juba on rindejoonele saadetud tuhandeid mobiliseerituid, pole see veel põhimõttelist mõju avaldanud.