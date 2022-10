Juhtkiri | Kägistav euribor või tarbimispidu?

Kui inimene ise ei suuda oma laenude tagasimaksevõimet adekvaatselt hinnata, siis on panga ülesanne laenuküsija maa peale tagasi tuua. Reegel on vähemalt teoorias väga lihtne – laenu tagasimakse ei tohi ka järsu kerkimise korral perekonda panna olukorda, kus raha ei jätku mitte ainult pangale tasumiseks, vaid ka igapäevase toidulaua jaoks. Pangal kui rahaasjades rohkem kogenul on sellise olukorra juba eos välistamisel laenuküsijast olulisemgi roll.

Noorte perede soovi oma elamispinna järele võib mõista, sest kui lapsed on väikesed või tulemas, siis on elamispinda kohe vaja, mitte aga millalgi abstraktses tulevikus. Üüripinna asemel ise kinnisvaraomanikuks saamine on igati kooskõlas ka finantsnõustamise põhimõtetega, sest heas asukohas korteri väärtus ajas enamasti kasvab ning tegu on igati mõistliku investeeringuga vanaduspõlvekski. Elu on näidanud, et ka mullide lõhkemised on ajutised, sest masueelsed tollal üüratuna tundunud kinnisvarahinnad näivad täna naeruväärselt madalatena.

Paljuski on meid rahamaailma ameerika mägedest säästnud eurole üleminek, meeldigu see kõigile või mitte. Ning pole halba heata, sest kappav inflatsioon koos kiire palgatõususurvega teeb laenude tasumise tegelikult järjest odavamaks ning upitab meie elatustaset jõudsalt vanale Euroopale järjest lähemale. Sissetulekute suurenemine puudutab ka neid, kel laenukoormust pole, nii maksab riik hinnatõusu kompensatsiooniks toetust nii lastele kui eakaile, aitab tasuda energiaarveid ning ees terendab pensionitõus.