Vene välisministeeriumi kõrge ametnik ütles, et USA ja selle liitlaste kommertssatelliidid võivad saada Venemaa sihtmärkideks, juhul kui nad osalevad Ukraina sõjas. Lisaks süüdistab Kreml USAd selles, et just ameeriklaste „käsul“ olevat Kiiev loobunud rahuläbirääkimistest.