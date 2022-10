AJALOO PRÜGIKASTI: venelaste poolel võidelnud Tartu kunstnike järgi nimetatud tänavad saavad uued nimed

Äsja visati ajaloo prügikasti Vene imperialismi ülistav Raadi monument, järg on punaste kunstnike tänavanimedel. „Mulle on poolnaljaga öeldud, et ise oled isamaaline mees, aga elad mõrtsukanimelisel tänaval,“ ütleb härra, kelle kodu asub hävituspataljoni ridades end verega määrinud kunstniku Andrus Johani nime kandval tänaval.