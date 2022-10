VENE PARIS HILTON: Putini kunagise mentori tütar otsib nüüd ristiisa viha eest varju Leedus

Ksenija Sobtšaki, uudistediktorist seltskonnatähe saabumine Leetu ei rõõmusta just paljusid lõunapoolseima Baltimaa elanikke. „Laseme siis juba Abramovitši ka sisse!“ kõlab pahameel, et Sobtšak ei ole sõltumatu ajakirjanik, ta mängib vaid vastavat rolli ning on lihtsalt kaotanud Putini silmis tarvilikkuse. Sobtšaki teekond oli aga otsekui spioonifilmi käsikirjast võetud.