Jahedam ilm on meid tagasi tuppa toonud. Kuidas luua endale hubane ja tervislikum ümbrus?

Kodu suurpuhastus

Igal pool räägitakse kevadisest koristusest, kuid sügis on selleks veel parem aeg, sest kui päevad on nii lühikesed, tekib vähem kiusatust kuskile välja minna – seega veedame kodus rohkem aega. Niisiis, millest suurpuhastust alustada? Peske aknad; pühkige tolm põrandaliistudelt ja kõige sagedamini kahe silma vahele jäetavatelt kohtadelt, nagu lambikuplitelt, kappide ja riiulite pealt; puhastage küpsetusahi, külmkapp, kamin (kui see teil on) jne.

Nende töödega aitavad hõlpsamini hakkama saada tänapäevased seadmed, nagu näiteks varstolmuimeja ja aknapesurobot.

Tehke revisjon ka kappides ja kummutites

Teisisõnu, visake välja kõik, mida teil vaja ei lähe – alates ebavajalikest riietest, jalatsitest ja laste mänguasjadest kuni majapidamistarvikute, mööbli ja kodutehnikani. Kasutuseks veel sobilikud asjad viige taaskasutusse. Ärge unustage ka köögikappe: pika säilivusajaga toiduaineid võib samuti puudust kannatavatele inimestele annetada.

Kui kodu ei ole ülekoormatud, tekib vähem stressi, sest seda on siis kergem hooldada ja seal on lihtsalt meeldivam viibida. Ebavajalikke asju asendavad siin need, mis valmistavad rõõmu ja kaunistavad kodu.

Vajaduse korral vahetage välja kodu valgustid