EURIBORI TÕUS KÄGISTAB LAENUVÕTJAID! Vastne koduomanik: „1000eurosele laenumaksele tuleb juurde 400 ringis.“

Tallinnas kolmetoalise korteri ostnud Evelini kodulaenu lepingus toimub 6 kuu euribori muudatus kaks korda aastas: 10. detsembril ning 10. juunil. Praegu on tal lepingu intressimäär 2,124%, millest intressimarginaal on 2,090% ning euribor 0,034%. Viimasel paaril nädalal on euribori määr olnud 2% ümber. Sellise intressimäära juures tõuseks Evelini laenumakse ligi 440 euro peale kuus. „Ei! Lõpetage ära! See on täielik röövimine!“ pahandab Evelin. „Sellise kõrge euriboriga peaksin maksma igas kuus 50 eurot varasemast rohkem. Aasta peale kaotan juba kenakese nädalase puhkusereisi hinna. Reisida ma armastan, aga niimoodi tühja maksta – see on täielik sohk!“