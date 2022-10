SEKSIÄRI MUUTUNUD NÄGU: Eesti kundesid rahuldavad Ladina-Ameerikast pärit transsoolised prostituudid. „Kui tahad minuga rääkida, siis maksa!“

„Ma olen siin, et pakkuda head seksi ja palju kirge,“ reklaamib end Amara.

„Hot Latina girl. Olen esimest korda sinu linnas. Ma olen siin, et teha kõik sinu fantaasiad teoks,“ lubab Sara.

„Ma naudin seda, kui saan mehe panna tundma, nagu ta oleks ainus minu maailmas,“ kiidab Roberta. „Tule ja saa ise teada, miks ma olen üks eksklusiivsemaid transseksuaale maailmas.“

Kõik kolm on transsoolised. Ja nad ei ole kaugeltki üksi. Eesti seksiportaalides pakuvad enda teenuseid arvukad hot Latina'd Colombiast, Brasiiliast, Argentiinast ja Venezuelast. Paljud neist reklaamivadki, et on esimest korda Tallinnas, jäävad siia vaid mõneks päevaks kuni nädalaks ja kes tahab jaole saada, see tegutsegu kiiresti. Eesti on sisuliselt osa nende Euroopa tuurist.

Et viimase paari-kolme aasta jooksul on Ladina-Ameerikast tulijate puhul olnud näha plahvatust, kinnitab ka Rait Pikaro, Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht.