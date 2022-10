Saaremaa lähistele kerkib meretuulepark

„Eesti meretuuleenergia on seni kasutamata potentsiaal nii rohepöörde, mõistlikumate energiahindade kui meie energiajulgeoleku kontekstis. Seetõttu on hea meel, et pärast põhjalikke analüüse oleme Eesti-Läti meretuulepargi rajamise osas taas sammu edasi astunud ning välja valinud sobiva asukoha,“ sõnas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.