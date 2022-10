Mart Soidro | Riigikogu valimiste uued luuad ja vanad kasukad

Riigikogu valimisteni on jäänud üle nelja kuu ja erakonnad korrastavad oma ridasid. Värvatakse uusi perspektiivikaid noormängijaid, aga on neidki, kes on juba enne hooaja lõppu saanud hundipassi ja jätavad „suure spordiga“ hüvasti. Martin Repinski, Mihhail Stalnuhhin, aga ilmselt veel nii mõnigi seadusesilmaga pahuksisse läinud keskerakondlane.