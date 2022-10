VIDEO | Reinsalu: Schengeni sisepiiridel tuleb viivitamatult kontroll kehtestada

„See tähendab, et Euroopa Liidus on kaheastmeliselt kehtestatud Venemaa naftasanktsioon. Nii Euroopa Liidus kasutamise kui Euroopa Liidu kasutamine transiidina,“ sõnas Reinsalu.

„Kui vaatasime neid mahte... Eestil on siin spetsiifiline asukoht. Me oleme Venemaa naaberriik, meil on ka sadamad olemas. Siin ei saagi meid võrrelda mõne kaugema liikmesriigiga. Me näeme, et aasta algusest peale on üle poole miljoni tonni Venemaa naftatooteid siit läbi liikunud. Neid konkreetseid naftaõlisid, mida toome Euroopa Liidu rahvusliku sanktsiooniga ettepoole, neid on septembrikuu jooksul läbi Eesti liikunud 50 000 tonni. Mõte on meie jaoks põhimõtteline väärtusotsus. Kui oleme üle Euroopa nõudnud ja nõuame jätkuvalt täielikku Venemaa energiatoodete sanktsioneerimist, siis on meil põhjust näidata, et oleme võimelised ise oma rahvuslikku poliitikat korraldama ilma, et meil ei ole moraalset vastuolu,“ ütles Reinsalu ja tänas ajakirjandust, kes on õigustatult probleemile tähelepanu juhtinud. Venemaa naftaäri Eesti kaudu peaks seega saama lõpetatud.

Reinsalu rääkis, et välisministeeriumi hinnangul vajab Eesti tugevamat kontrolli ja suuremat selgust siin ajutiselt viibivate välismaalaste osas.

„Eestisse on sõja algusest saati sisenenud üle 40 000 Vene Föderatsiooni kodaniku. Üle 100 000 Ukraina kodaniku on sisenenud Eesti territooriumile. Meil on vaja kindlalt teada, kus inimesed on ja kontrollida seda, kes siia tuleb ja kes läheb. Selle pärast peab välisiministeerium mõistlikuks, et me kehtestaksime viivitamatult Schengeni sisepiiridel kontrolli. See kontroll on vaja kehtestada,“ ütles Reinsalu.

Välisministeerium peab tarvilikuks ka seda, et siin ajutiselt viibivatel välismaalaste suhtes rakenduks registreerimise kohustus ja ka piiriületus Schengeni välispiiril peab muutuma tõhusamaks.

Siseminister Lauri Läänemets rääkis, et täna kiideti heaks relvaseaduse muudatused.

„See puudutab 1325 isikut ja 3077 relva, mis nende käes on. Põhimõte saab olema selline, et Eestis saavad edaspidi relva omada ainult need inimesed, kes on Eesti vabariigi, mõne Euroopa Liidu riigi või mõne NATO riigi kodanikud. See tähendab ka teiste riikide kodanikke, kes ei ole ainult Venemaa ja Valgevene kodanikud. Neid inimesi on 683, kes peaks relvast loobuma ja halli passiga inimesi puudutab see ka, neid on 595,“ seletas Läänemets.