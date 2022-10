Talveaiad ja terrassid – mõnus viis toa õue viimiseks

Talveaed on nii-öelda klaasist maja, mille katus ja seinad on klaasist ning klaasseinad üldjuhul klaaslükandustega avatavad. Eestis populaarseimad on külmad talveaiad, mis on ühekordsete klaasidega ning mis on ühest või mitmest küljest maja seina külge kinnitatavad ehitised. Talveaedasid on võimalik ehitada ka eraldiseisvaid. Niinimetatud külma talveaia saab paigaldada otse terrassile ja see pikendab oluliselt välihooaega, sest päikese poolt mõnusalt soojaks köetud talveaias saab näiteks kohvi nautida soojematel talvepäevadel.

Järjekorrad talveaedade ehitajate juures pikenevadki ajal, mida kõrgemalt päike käima hakkab, sest siis avastatakse õues olemise võlu. Kuid tegelikult on talveaedade ehitamiseks hea aeg just sügis-talv, kuna siis on madalhooaeg ja järjekorrad ei ole nii pikad ning madalhooajal tellitud talveaedade hinnatase on ka soodsam tipphooajast.

„Üldiselt ei mõelda sügis-talvel talveaia ehitamisele ning siis, kui ilmad ilusamaks lähevad, hakatakse mõtlema talveaedadele ja terrassiklaasidele, kuid siis on nõudlus juba suurem ja järjekorrad lähevad pikemaks ning hinnad on kallimad,“ rääkis pikaaegse talveaedade valmistaja A-Profiil turundusjuht Tenar Liiv. Tema sõnul ongi ideaalne aeg talveaia ehitusega pihta hakata sügis-talvel, et saada talveaed valmis soodsamalt ja ka õigeks ajaks. Tenar Liiv lisas, et üldiselt on trend juba muutunud ning järjest rohkem tellitakse talveaedasid juba talvel.

Soojad talveaiad koguvad populaarsust

Kui seni on tellinud A-Profiili kliendid valdavalt külmasid talveaedasid, siis viimasel ajal koguvad kiiresti populaarsust ka soojad talveaiad, kuna nende näol on sisuliselt tegu juba lisatoaga, mis on soojapidavate pakett-klaasidega ja mida võib kasutada aastaringselt mistahes otstarbel.

Soojade talveaedade rajamisel tuleb aga arvestada suurema väljaminekuga, kuna nende maksumus on ligi kaks korda suurem, kui külmadel talveaedadel, kuid samas saab soojas talveaias muretult aega veeta aastaringselt. Muide, seda saab teha ka külmades talveaedades, kuid siis tuleb seal kasutada kas soojuskiirgureid või isegi õhksoojuspumpa. Kuid isegi kui lisakütet ei lisata, on külmal talveaial lõpututult kasutusvõimalusi.