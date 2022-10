SÕJAKOKKUVÕTE | Putini ristitütar põgenes Leetu

Vene uudisteankur ja seltskonnadaam Ksenija Sobtšak põgenes Venemaalt. Ksenija on Peterburi kunagise linnapea Anatoli Sobtšaki tütar. Omal ajal oli Putin Sobtšaki protežee ning kuuldavasti on ta ka Ksenija ristiisa. Nüüd aga kardab naine teda nähtavasti väga, väidetavalt olla ta ostnud kaks erinevat lennukipiletit: ühe Türki ja teise Dubaisse. Politseinikud läksid naisele Moskva Vnukovo lennujaama „vastu“, ent too pages hoopis Valgevenesse ning sealtkaudu Leetu. Kohe pärast Ksenija Sobtšaki põgenemist otsiti läbi tema Moskva lähedal asuv villa. Päev varem vahistati Sobtšaki meediaettevõtte Ostorožno Media tegevjuht. Leedu rahvusringhääling LRT kinnitas kolmapäeval enda allikatele tuginedes, et Ksenija Sobtšak on tõesti nende riigi piiri ületanud.