VÕIMUMÄNG VÕI TERVISERIKE? Xi Jinping lasi Hiina ekspresidendi lavalt minema vedada

Eakas mees sirutab käe kõrvalistuja ees oleva paberi järele. Too lükkab käe tagasi ning hetk hiljem ilmuvad välja ülikondades rangete nägudega mehed, kes vanamehega midagi seletavad. Viimane tõuseb hämmeldunult püsti ning teda hakatakse üsna jõuliselt laua äärest minema vedama. On selge, et härra ei soovi oma tähtsalt kohalt lahkuda. Ta puudutab kõrvalistuja õlga ja ütleb midagi. Too ei tee temast eriti välja.