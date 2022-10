Juhtkiri | Edukas energiasääst on hindu alla toomas

Nii kulub energiat vähem ning me hoiame kokku maavarasid ja saastame vähem. Kõik võidavad. Keskmisele inimesele võib sendine sääst küll mõttetuna näida, kuid mastaabiefektil on oma võlu. Näiteks reklaamivad rehvitootjad uhkusega suurtele autovedajatele seda, et nende uus rehvimuster aitab kilomeetri kohta kahe sendi jagu kütust kokku hoida. Kui ettevõtte iga auto sõidab kaheksa tundi päevas ning keskmiselt 80 km tunnis ehk 640 km, läbitakse kuus 20 päevaga 12 000 km ja kui neil on näiteks 100 sõidukit, on igakuine sääst 25 600 eurot. Pole paha, raskel ajal on ju seegi raha.

Kokkuhoid on toomas endaga kaasa gaasihinna languse. Samas on kohati absurdselt kõrge hind tekitanud ka tootjates huvi Euroopasse rohkem gaasi tarnida. Seega teatas Eesti Gaas, et langetab detsembris kodukliendi paindliku paketi hinda 35%. Euroopa gaasihoidlad on 94% ulatuses täis ja lisaks ootavad ligi 60 vedelgaasilaeva võimalust, et oma last maha laadida. Kas hinnalangus on püsiv? Seda ei oska keegi ennustada. Kas kogu see jant elektrihinna ümber oli asjatu? Ei. Harjumuslikult edasi raisates avastame ju ühel hetkel, et kõik on otsas. Ja siis on juba hilja alternatiivide peale mõelda.