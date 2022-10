Pärnu politseiülem: hilisemas elus kannatavad videote pärast ka peksjad

KIUSAMISEST SAAB RUTEM TEADA: Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt arvab, et tänapäeval tuleb kiusamine kiiremini välja just tänu sotsiaalmeediale. Videod levivad kiirelt ja noored, kes neid levitavad, ei saa tegelikult aru, mis on selle tagajärg.