ABI ON OLEMAS: kuhu pöörduda, kui laps vägivallatseb? „Noomimine ja karistamine suurendavad probleeme veelgi.“

Hiljuti raputasid kogu Eestit videod, kuidas Pärnumaal alaealised tütarlapsed nüpeldasid eakaaslasi. Vägivallatsejad on politseile varasemast ajast tuttavad, vähemalt ühe jõhkrutsenud tüdruku probleemne käitumine on teada kooliski. Mida peaksid vanemad ette võtma, kui laps on läinud ülekäte?