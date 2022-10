Ära enam külmeta: kata end Woolpoweri meriinoga

Algselt just Rootsi armee jaoks erivaldkonna teadlaste, kangatehnoloogide, meditsiini- ja teiste asjatundjatega koostöös väljatöötatud spetsiaalne villafrotee (Ullfrotté Original) on osutunud ülimalt tõhusaks soojahoidjaks.

Mis on see, mis teeb Woolpoweri toodetest kauakestvad, tõhusad ning väga soojad alus- ja vaheriided? Lisaks villafroteele on selle taga lõtv ja ringjas kudumistehnika; hoolikalt valitud pehme vill, mis ei sügele seljas; villa enda looduslikud omadused nagu antibakteriaalsus, niiskusimavus, termoregulatsioon ja võime hoida sooja ka siis, kui kangas ise on niiskeks saanud

Sellest kampsunist saab kiiresti sinu lemmik. Ei möödu palju aega kuni märkad, et käid sellega kõikjal ja igal ajal. Sa ostad endale talvekampsuni ja avastad, et kannad seda suveõhtutelgi.

Ülimalt soe meriinovilla froteest valmistatud kampsun hoiab sinu kehasooja kindlalt endas ja ümbritseb sind sellega. Kõrge kahekordne krae, pikendatud seljaosa, pöidla-aasad varrukaotstes ja pikk lukk mikrokliima reguleerimiseks on vaid mõned detailid, mida välja tuua. Ringselt kootud kehaosa ja varrukad lisavad mugavust, sest pole pikiõmblusi hõõrumas.

Vill antibakteriaalse loodusliku materjalina on väga kergesti hooldatav, see ei vaja liigset pesemist. Enamasti piisab värskes, niiskes õhus tuulutamisest, kui rakendub isepuhastumine. Kui aga tunned, et on aeg kampsunit siiski pesta, tee seda lanoliini sisaldava villapesuaine ja 60 kraadise pesuprogrammiga ning tea, et Woolpoweri villatooted ei tõmbu pesus kokku.