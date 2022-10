Peaminister Kallas: maksustamise põhimõte on, et maksusta kõrgelt seda, mida sa ei taha, et areneks

„Minu jaoks on maksustamise põhimõte, et maksusta kõrgelt seda, mida sa ei taha, et areneks. Ehk näiteks me maksustame alkoholi, me maksustame suitsetamist, aga me maksustame ka väga kõrgelt töötamist ja see ei ole mõistlik,“ selgitas Kaja Kallas valitsuse maksupoliitikat.

„Me tahaksime ju, et inimestel oleks tööd, leiba, neil oleks sissetulek, siis minu arvates kõige olulisem samm, mida me maksupoliitikas peaksime tegema, on selle maksuküüru kaotamine, mis järjest keskklassi karistab selle eest, et nad teenivad rohkem palka. Hea näide, see keskklass on õpetajad, politseinikud, päästjad. Me tegime riigieelarves ettepaneku tõsta märkimisväärselt õpetajate palka näiteks ja tänu sellele nad lähevad sellesse järgmisesse detsiili, kus praeguse süsteemi järgi nad maksavad kõrgemat maksu ja nende sellest palgatõusust võtab maksud suure osa,“ lisas peaminister, et see ei peaks nii olema, vaid peaks olema ühtneja õiglane tulumaksusüsteem.

Pemainistri sõnul on koalitsioon kokku leppinud, et 1. jaanuarist jõustub keskmise pensioni tulumaksuvabastus. „See puudutab eelkõige pensionäre, kes töötavad ja teenivad sellest pensionist suuremat tulu, et nad saaksid täpselt samamoodi seda tulumaksuvaba miinimumi täies ulatuses.“