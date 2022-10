Juhtkiri | Lapsed on elu õied ja õitsevad meie keskel

Et aga statistika ei kinnitagi igipõlist arvamust, et noorus on hukas, siis tuleb positiivsena võtta nii seda, et noorte kuritegevus on langenud, kui sedagi, et neile vähematele rikkumistele reageerib ühiskond teravnenud õiglustundega. Rahva eelduse peale, et päti koht on koloonias, ütleb valdkonnaspetsialist tänases Õhtulehes aga, et vangistusel polegi alaealistele mingisugust mõju. Õiguskuulekate seisukohalt on siiski selge vahe: kinni istudes ei saa ta ühiskonnale otsest kahju teha, vabaduses viibides on aga kõik võimalused peksmiseks ja muudeks pättusteks edaspidigi valla.