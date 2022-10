SÕJAKOKKUVÕTE | NORRA KAPO: Vene spioon mängis Brasiilia teadlast

Norra vastuluureamet teatas teisipäeval, et pidas kinni mehe, kes sisenes riiki Brasiilia kodanikuna, kuid kellel lasub kahtlus, et ta on Vene spioon. Mees väitis end olevat Brasiilia akadeemik, kes tuli Tromsø ülikooli loenguid andma, ent julgeolekutöötajatele ei tundunud see usutav. Kohus võttis ta neljaks nädalaks vahi alla. Mitu Vene rahvusest isikut on aga peetud Põhja-Norras keelatud (piiri)aladel droonide lennutamise ja pildistamise eest kinni.