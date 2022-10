ÕL VIDEO | Kes moenädalal võlus ja kes põrus? Moegurmaanid torkavad: „Liiga vähe kunsti, liiga palju poerõivaid!“

Kui Õhtuleht küsitles moenädala külalisi, nentisid nad, et mood käib ringiratast ning palju oli laval vana uut. Samuti oli mõnele fashionistale silma hakanud materjalide kesine kvaliteet ning oli neidki, kes ihkasid rohkem puhast moekunsti, mitte juba poes nähtavaid trende. Ühes olid aga kõik samal nõul: võrreldes eelmiste sügistalvedega lubab seekordne mood taas särada ja silma paista, sest ei ole vaja isoleeritult kodus istuda. Ja kuigi mugavad dresskangad on jätkuvalt teemaks, siis ülekaalus on siiski litter, sära ja õhulisus.