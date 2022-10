Kunda Mäe tänava põlengud: needus või poisikesed?

„Loodetavasti on tegu poisikeste nii-öelda naljaga, mitte tõsise sarisüütajaga,“ ütleb Mäe tänaval elav mees äsjast prügikastide süütamist kommenteerides. Üks vanadaam lausub aga ohates, et nende tänav on nagu neetud: üks õnnetus teise otsa.