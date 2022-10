KUIDAS OHJATA VÄGIVALLATSEVAID KÕURIKUID? Haridusjuht Jürgen Rakaselg: vangistusel pole mingit mõju, eriti alaealistele

„Isegi kui meil on nii-öelda vihmavari olemas, siis pole mõistlik mõelda, et kunagi vihma enam ei saja. Ilmselt ikka juhtub. Eriti teismeliste puhul. See ongi eriti raske arengufaas ja keeruline on oma tegude tagajärgi ette näha. Inimene muutub hapraks ja ebakindlaks. Võivadki tekkida küünilised vägivaldsed aktsioonid. Lõpuni välistada ei saa. Kas küsida, kas Eesti ühiskond on ohustatud? Ei, seda öelda ei saa,“ räägib haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg.