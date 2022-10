Küsimus | Kas ka sinult võetakse kriisi ajal elekter ära?

Laura Laaster, majandusministeeriumi avalikud suhted: „Kui peaks tekkima vajadus elektritarbimist piirata, siis selleks puhuks on kokku lepitud tarbijagrupid prioriteetsuse järjekorras, et tagada esmalt inimeste jaoks elutähtsate teenuste toimimine, näiteks nagu haiglate, hoolekandeasutuste ning ka häirekeskuse töö. Samuti on prioriteetsel kohal nii kaugküte ja ühisveevärk, et tagada inimestele soojus ja vee liikumine, aga ka sideteenuste toimimine ja tanklad. Elektrivõrgu vaatest kõige madalama prioriteetsusega on elamud ja kortermajad. Seetõttu ka näiteks Päästeamet tuletab regulaarselt inimestele meelde, millega peab elektrikatkestuste puhul arvestama ja kuidas valmis olla.