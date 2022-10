22 JUHTUMIT | „JÄRGMISEL KORRAL TULEN NOAGA.“ Alaealine kurjategija kägistab, lööb hambaid välja, urineerib ohvri peale, peksab jalgadega näkku. Kuidas süüdlasi karistati?

Kas Pärnumaa alaealiste tüdrukute peksuvideod on erandlikud või juhtub nii tegelikult tihti, lihtsalt üldsus sellest ei tea? Toome lugejate ette 22 juhtumit, mis on kohtulahendini jõudnud viimase kolme aasta jooksul. Ettevaatust: alaealiste kurjategijate vägivalla kirjeldused on äärmiselt häirivad!