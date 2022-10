Kristina Masen | Kas noorsootöötajad kisuvad õpetajatega tüli?

Kõige lihtsamalt öeldes on kõik uuringus välja toodud neli võimalikku tulevikustsenaariumit seotud sellega, kas on piisavalt pädevaid haridus- ja noortevaldkonna inimesi, kes aitaksid maandada ülejäänud riske (piirkondliku ebavõrdsuse suurenemine, noorte poliitikast kaugenemine ja vägivaldne radikaliseerumine, oskuste lõhe intensiivistumine ja vaimse tervise probleemide süvenemine). Seega, oleme murdepunktis. Selleks, et aidata meie noori, peame aitama inimesi, kes nendega töötavad. Õpetajate väärtustamisest on räägitud pikalt. Aga oma tähelepanu soovivad ka noorsootöötajad, kes sarnaselt huvikoolide õpetajatele enam vaikida ei kavatse.